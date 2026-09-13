Нови рокади в парламента
Депутатите направиха промени в състава на постоянните парламентарни комисии
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Депутатите направиха промени в състава на постоянните парламентарни комисии
Сменени са тримата заместник-директори на СДВР
За предстоящото гостуване на Берое
Със заповеди на министъра на вътрешните работи са освободени от длъжност директорите на три главни дирекции
Костадин Костадинов обяви, че са получили такава информация
Поредна тв рокада
Дизайнерите си тръгват един по един
Каква е причината?
Ходът идва след серия успешни атаки на украинските военни
Борислав Георгиев вече не е част от УС на "сините"
Той благодари на АПИ за "Кривия тунел"
Кой изхвърча от ведомството
Ромина Тасевска вече е водещ на "Съдебен спор"
Петата рокада - на секретарката Биршен, е най-важният знак
Руският държавен глава подписа укази за освобождаване на четирима зам.-министри
Говори Стоян Орманджиев
Сър Джим Ратклиф с драстични промени
Драма в клановете на Кремъл след раздаването на нови порции във властта
Коментира рокадата на външния министър
Главчев назначи още двама зам.-министри