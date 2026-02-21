Ще сменят ли шефа на "Пирогов"? Говори здравното министерство

От Министерството на здравеопазването заявиха, че не са вземани решения за освобождаване на директори на лечебни заведения по политически или изборни съображения. Позицията бе публикувана на официалната фейсбук страница на ведомството в отговор на появили се твърдения в публичното пространство.

По-рано днес лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов заяви, че формацията е получила информация за решение на здравния министър да бъдат освободени директори на неврологични болници в страната, включително и директорът на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

"Ако махането на шефа на "Пирогов" ще гарантира честни и свободни избори, аз съм с две ръце "за", само остава министър Околийски да ми обясни как и защо", коментира Костадинов.

От здравното министерство не потвърждават да са вземани подобни решения и настояват, че действията им са насочени единствено към законосъобразно управление и стабилност на държавните лечебни заведения.

От министерството определят като спекулация свързването на управлението на болниците с изборния процес. В съобщението се посочва, че ако бъде установено използване на ресурс от здравната система за изборни цели или манипулации, това ще бъде незабавно прекратено.

"Здравната система не бива да бъде терен на политически внушения или натиск", подчертават от ведомството, като изтъкват, че приоритет на министъра остава гарантирането на достъп до качествено здравеопазване и осигуряването на стабилни и предвидими условия на труд за лекарите и медицинските специалисти.

От Министерството на здравеопазването съобщават още, че в момента се извършва преглед на направените одити и проверки през последните месеци. Министърът има задължение да се запознае в детайли със състоянието на всяко държавно лечебно заведение, като при установяване на нарушения ще бъдат предприети действия в рамките на закона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com