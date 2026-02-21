ЦИК с извънреден ход за Цицелков. Ултиматумът

Ние смятаме, че Стоил Цицелков няма място в Обществения съвет към ЦИК и ако до понеделник нямаме никакво изявление от негова страна, сигурно вече ще предприемем действия вече като ЦИК. Най-малкото можем да поискаме организацията да предложи друго лице или да преценим дали да не изключим самата организация от състава на Обществения съвет.

Това заяви заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева пред БНТ.

В петък, точно 24 часа, след като положи клетва, служебният вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков подаде оставка след скандала, че е имал присъда за шофиране в нетрезво състояние и е бил задържан два пъти с марихуана, като в единия случай е носел 55 грама. Днес от ЕК потвърдиха, че той в действителност е бил отстранен за 5 г. от наблюдение на избори поради неспазване на Кодекса за поведение. Както каза Тошко Йорданов в парламента - заради "инцидент с жена в хотелска стая в Гана".

"Очаквахме той да напусне Обществения съвет към ЦИК. Ние и вчера обсъждахме в ЦИК и очаквахме самият той да подаде оставка. Да уточня - той не е член на Обществения съвет. Съветът се състои от неправителствени организации, които участват с наблюдатели в изборите и всяка организация предлага кой да я представлява в работата на обществения съвет. Очаквахме г-н Цицелков да направи подобно изявление и неговата организация да предложи друго лице да я представлява, защото с огромна изненада разбрахме, че за 5 години назад той е имал забрана да наблюдава избори от името ЕК. В този период от време без да информира нито ЦИК, не знам дали е информирал Обществения съвет, но подозирам, че не е, защото предполагам, че ако беше го информирал, ОС щеше да вземе решение. Още повече аз 2021 г. бях част от Обществения съвет и нямам такава информация, та очакваме самия той да изяви своето желание", допълни тя.

На въпрос дали наличието на министър за честни избори би облекчило работата на ЦИК, тя отговори така:

"Винаги, когато има насрочени избори, всеки Министерски съвет (МС) определя един от министрите, който отговаря за изборите. И най-тесния контакт между ЦИК и МС е чрез този министър. Разбира се, не може да се каже, че един министър има отношение към изборите, защото няколко министерства имат отговорности. Така, че предполагам в момента, в който реши премиерът ще има ли такъв вицепремиер или не или ще определят някой от другите министри, той вчера на срещата каза, че когато вземе решение, то ще ни бъде съобщено".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com