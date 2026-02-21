Маргарита Махаева от "Възраждане" е срещу премахването на медицинските сестри от детските ясли

„Възраждане“ категорично се противопоставя на искането на кмета на Столична община от ПП-ДБ, изложено в писмо до парламентарните комисии по здравеопазване и образование в Народно събрание. С него той иска премахването на медицинските специалисти по здравни грижи от самостоятелните детски ясли и яслените групи в детските градини и тяхната замяна с педагози.

Исканата промяна в законодателството, с която евентуално детските ясли ще преминат от Министерството на здравеопазването към Министерството на образованието и науката, ще наруши качеството на грижата за най-малките. Децата са най-уязвимата част от нашето общество и имат нужда от грижа в зависимост от възрастта, в която се намират. За най-малките от тях в крехката възраст до навършването на 2 години е необходимо да се прилагат специфични професионални грижи от здравен работник, за да не бъде нарушено равновесието между физическото и психическото им развитие, подчерта Маргарита Михаева от "Възраждане".

Ето какво още заяви Маргарита Махаева:

Считаме, че медицинските специалисти по здравни грижи притежават незаменима компетентност, която не може да бъде подменена с педагогическа функция. Качествените грижи, адекватно оказване на първа помощ, проследяването на психическото и физическото развитие на децата, здравословното им хранене, консултирането на родителите по въпроси, касаещи правилното отглеждане на децата им е необходимо да се извършва от медицински сестри, които имат нужните познания за работа с бебета и малки деца. Определяме подмяната на медицинските сестри с педагози за неадекватно и политически безотговорно решение, което ще застраши здравето и нормалното развитие на децата. Нужни са мерки, които не следва да елиминират медицинските сестри от яслите и яслените групи, а точно обратното - да ги привлекат в тях. Правилната мярка е увеличаване на заплащането на специалистите по здравни грижи, което реално би разрешило проблема с липсата на кадри в детските ясли и яслените групи.

Острият кадрови дефицит на специалисти по здравни грижи е основен проблем на българското здравеопазване, за който “Възраждане” алармираме от години. Тази кадрова криза поставя в риск не само функционирането на детските ясли и здравето на децата, но и цялата здравна система, което ние считаме за пряка заплаха за националната сигурност.

Предложението на кмета на ПП-ДБ не само че няма да разреши кадровия проблем в детските заведения, но със сигурност ще постави децата в сериозен риск. Механичното прехвърляне на грижата за децата в ранна детска възраст от едно министерство в друго ще унищожи доказани във времето ефективно работещи структури. Децата от 0 до 3 години не формулират симптоми, те показват състояние. Разграничаването между адаптация, стрес и начало на заболяване е медицинска компетентност.

Считаме за недопустимо медицинските сестри да се заменят с педагози със специалност „специалисти по ранно детско развитие“ и без медицински познания. Медицинският стандарт не е административна подробност, той е щит за децата. При постъпването на подобна законодателна инициатива ние, от „Възраждане“, ще направим всичко възможно тя да бъде осуетена, защото децата на България са бъдещето на България

