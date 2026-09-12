Криза в София: 1716 деца може да останат без ясла
Столична община търси спешно решение и настоява за законодателна промяна
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Столична община търси спешно решение и настоява за законодателна промяна
Касата предлага и 20% от стойността на всяка пътека да отиват за медицинския персонал
Световният ден на здравето се отбелязва от 1950 г.
Ще направим всичко възможно да спрем това, категорично заяви експертът
Столична община прати писмо до НС за помощ
Българският пазар на труда навлиза в 2026 г. с ясно изразен контраст
На официална среща в Казанлък беше подписан меморандум за сътрудничество
Промените в Закона за здравното осигуряване са качени за обществено обсъждане
На 2 юли ще се състои кръгла маса, на която всички съсловия и организации в здравеопазването ще изговорят всички проблеми
Днес на протест излизат освен в София и във Варна, Враца, Сливен. Дриге градове ще се присъединят
Искат двойни заплати
Министерството на образованието ще внесе тези промени в Министерския съвет
Поводът е 12 май - Международния ден на сестринството
МОН направи ключово съобщение
Идея на МОН внесе огромно напрежение в съсловието
Регулацията на доходите трябва да се осъществи за управляваните от ведомството му болници
Увеличението на възнагражденията им било с 250 вместо с 360 лв. заради сбъркани щатни бройки
Близо 1000 медицински сестри средно на година напускат системата на здравеопазването
Какво ще последва?
Утре в 9 часа от Синдикатът на българските медицински сестри ще внесат подписка в Народното събрание