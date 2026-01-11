Лавина от съкращения! 89 400 губят работа, 6 професии стават златни

Българският пазар на труда навлиза в 2026 г. с ясно изразен контраст: от една страна – хиляди нови позиции, за които бизнесът отчаяно търси хора; от друга – десетки хиляди работни места, които ще бъдат закрити. Данните от последното национално проучване на Агенцията по заетостта очертават година на преструктуриране, недостиг на кадри и сериозни регионални дисбаланси.

По-малко фирми планират да наемат – спад от над 5400 работодатели

За първи път от няколко години насам броят на компаниите, които възнамеряват да разширяват екипите си, намалява осезаемо. В сравнение с предходната година фирмите, планиращи нови назначения, са с над 5400 по-малко. Това е ясен сигнал, че бизнесът става по-предпазлив – заради несигурната икономическа среда, растящите разходи и технологичните промени, които изместват част от работните позиции.

89 400 работни места ще бъдат закрити

Въпреки че част от компаниите свиват плановете си за наемане, броят на работодателите, които предвиждат съкращения, също намалява – от 17 300 през 2024 г. до 14 400 през 2025 г.

Но ефектът остава сериозен: прогнозата сочи, че през следващите 12 месеца ще бъдат закрити около 89 400 работни места.

Това е резултат от автоматизация, преструктуриране, спад в определени сектори и промяна в потребителското поведение. Най-уязвими са нискоквалифицираните позиции и дейности, които лесно се заменят с технологии.

В същото време бизнесът търси над 230 000 работници

Парадоксът на българския пазар на труда продължава: докато едни позиции изчезват, други остават незапълнени с месеци.

53 000 фирми планират да наемат нов персонал през 2026 г., а общото търсене надхвърля 230 000 работници и специалисти.

Това е ясен знак, че икономиката се трансформира – нуждата от квалификация расте, а недостигът на кадри става хроничен.

Най-търсените професии през 2026 г.

Търсени без висше образование

машинни оператори – индустрията продължава да расте и автоматизацията изисква нов тип технически персонал

строители – инфраструктурните проекти и жилищното строителство поддържат високо търсене

сервитьори и бармани – туризмът остава зависим от сезонни кадри

Търсени специалисти с висше образование

учители – недостигът е системен и се задълбочава

шофьори – транспортният сектор е в постоянен глад за кадри

медицински сестри и лекари – здравната система изпитва най-тежкия кадрови дефицит

Прогнозата показва, че ще се търсят:

128 000 квалифицирани специалисти

49 000 души с правоспособност или висше образование

54 000 работници без квалификация

Къде недостигът е най-голям

Пловдив е абсолютният лидер по търсене на кадри – над 27 000 работници и специалисти, или почти 12% от всички заявени потребности в страната.

Следват София-град и Благоевград, където индустрията, логистиката и туризмът продължават да разширяват екипите си.

Най-сериозни затруднения при намирането на квалифицирани кадри имат секторите:

търговия

транспорт

хотелиерство и ресторантьорство

Там близо 11 000 работодатели – една трета от всички – признават, че не могат да намерят нужните хора.

Какво предстои през следващите 3–5 години

Пазарът на труда ще продължи да се променя. Според прогнозите ще има нужда от:

над 160 000 специалисти с висше образование , основно в направления

– здравни грижи

– педагогика

– медицина

– туризъм

– икономика

над 166 000 специалисти със средно образование, най-вече в търговията, строителството и услугите

Това означава, че образованието и квалификацията ще бъдат решаващи – не само за младите, но и за хората в средата на кариерата, които ще трябва да се преквалифицират, за да останат конкурентоспособни.

2026: година на голямото разместване

България навлиза в година, в която пазарът на труда ще бъде едновременно гладен за кадри и принуден да се раздели с хиляди работни места.

Технологиите, демографията и икономическите промени ще продължат да преначертават професиите на бъдещето.

Едно е сигурно: който има умения – ще има работа. А който инвестира в квалификация – ще има избор.

