Нова тежка драма с транспорта дебне София

София може отново да остане без градски транспорт, след като стана ясно, че шофьори и ватмани отново се гласят за стачка, така че пригответе здрави маратонки, столичани.

"Има опасност София да остане без транспорт, ако няма диалог. За момента диалог няма, а има една постановка насреща". Това заяви шефът на транспортния синдикат към КНСБ Александър Шопов след среща при кмета на София Васил Терзиев за ситуацията в градския транспорт. Преди ден, столичният кмет заяви, че водачите няма да получат и стотинка повече.

Шопов обясни, че кметът на София Васил Терзиев прехвърля отговорност за ситуацията в градския транспорт към незнайно кого.

"Кметът пита и казва, че е направил реформа, но реформите според синдикатите зависят от СОС и от самия кмет. В споразумението, което предложихме още първата година от мандата на настоящия кмет имахме над 20 точки, в които бяха включени и реформи. Така или иначе това споразумение не просъществува дълго, защото отново се хващаме за това, че няма възможност за увеличение на заплатите, но ние не виждаме обективна причина затова освен липсата на бюджет", коментира той.

Транспортните синдикати са готови на среща и със служебното правителство. Към момента все още няма конкретни числа като желание за увеличение на заплатите, освен това, което е хоризонталната политика на КНСБ за 10% минимално увеличение на заплатите в обществения сектор. Все още няма и разчети от страна на общината, посочи Александър Шопов.

Той уточни, че без синдикатите да са обсъдили на експертно ниво евентуални предложения на кмета за увеличение на заплатите - било то с 50, 100 евро или бонуси към тях, няма как да се коментира.

"От среща, която имахме с г-н Терзиев останахме с впечатление, че няма възможност за абсолютно нищо", изтъкна Шопов.

Според него трябва да има диалог и консенсус в ситуация, която никой не отрича, че е трудно без държавен и общински бюджет.

"Ситуацията не е лесна, но това не означава, че не може да седнем и адекватно да говорим върху цифри. Освен това, че пари няма, не чухме нищо, а реформите, които ние предлагаме по него нищо не се коментира. Няма как да се изискват реформи от синдикатите, без синдикатите да участват в някаква форма на управлението на дружествата", подчерта председателят на транспортния синдикат към КНСБ.

Той уточни, че са направени подобрения в градския транспорт спрямо възможностите. "Нашето желание за решение на проблемите остава във въздуха и после стигаме до ситуацията. Малко изпадаме в Параграф 22. Констатираме нещо като проблем и след това го оставяме да виси във въздуха", допълни Александър Шопов.

Той добави, че синдикатите първо ще изчерпят всички възможни варианти преди да се пристъпи към реални действия по протест.

"Предстоят ни срещи както със служебното правителство и със съответните министерства, така и с парламентарните групи, за да търсим дългосрочни решения на проблема за градския транспорт", категоричен бе Александър Шопов.

Шопов уточни, че ако все пак се стигне до пълномащабна транспортна стачка и градският транспорт в София отново спре, транспортният синдикат ще се допита до членовете си и от тях ще зависи мащабът и начинът, по който ще бъдат провеждани евентуални синдикални действия. "Ако те заявят, че не се доволни от това, което им се предлага, ние ще ги поведем", закани се той.

Шопов посочи още, че специално в автотранспорта липсващите водачи са около 290, а в електротранспорта - 30-40, което е доста голямо облекчение.

Транспортният синдикат все още не знае и кога ще е следващата им среща с кмета на София. "Зададохме този въпрос при вчерашната ни среща и въпреки че започнахме с доброто желание и от двете страни срещите да са всяка седмица, то в края на срещата не получихме отговор кога ще е следващата среща.

По отношение на служебното правителство още тази седмица са насрочени определени работни среща с хора от съответните министерства", уточни Александър Шопов, председател на транспортния синдикат към КНСБ

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com