Кошмар с шофьора, катастрофирал с деца

Шофьорът на ученическия бус, който катастрофира в столичния квартал „Драгалевци“, е починал. Това уточниха за bTV от Спешна помощ.

Около 17 ч. на шофьора му е прилошало зад волана, при което се е качил на бордюр. В превозното средство е имало деца, но няма пострадали, нито материални щети. От СДВР съобщиха, че е извикан друг бус, за да вземе учениците.

По информация на МВР на шофьора му е прилошало, а по-късно е починал.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com