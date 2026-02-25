Дойде ли краят! Написаха песен за Калушев

Народното творчество се развихри с нови инструменти, които съвременните технологии предлагат.

С изкуствен интелект снимките с жертвите от „Петрохан“ и „Околчица“ оживяха.

Клипът започва с прословутото празнуване на Трифон Зарезан, където има много известни лица от ППДБ.

За 6-мата е написана дори и песен.

„Втора версия, В памет на шестимата рейнджъри от Петрохан Текстът е заимстван от Стан Ген с моя промяна“, пише авторът.

