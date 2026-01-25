Три професии станаха златни. 6000 лева заплата

Три професии у нас станаха златни. Шофьори на тежкотоварни камиони, строителни работници и заети в промишлеността вече изпреварват по заплащане лекари и учители, показват актуалните обяви в електронната трудова борса на Агенцията по заетостта, съобщи в. "Сега".

Към момента свободните работни места в страната са 7261, като предлаганите заплати варират от неколкостотин до няколко хиляди лева. Масово се срещат обяви с минималната заплата за миналата година – 1077 лв., както и оферти с наполовина по-ниски възнаграждения. Прави впечатление, че всички обяви все още са в левове, въпреки че броени дни остават до окончателния край на българската валута.

Най-високата обявена заплата в момента достига 6000 лв. за 20 свободни позиции за строители и работници в добивната промишленост в Благоевград. В много региони се търсят кофражисти, арматуристи, монтажници и общи работници с възнаграждения, които значително надвишават тези в традиционно престижни професии.

На този фон гладът за лекари и медицински специалисти остава сериозен. В Бургас се търсят 11 лекари срещу 3800 лв. заплата, а в Силистра офертата достига 3990 лв. Медицинските сестри обаче остават сред най-ниско платените – 1355 лв. в Перник, 1625 лв. в Кюстендил и 1950 лв. в Пазарджик, което подчертава хроничния проблем със заплащането в сектора.

Брокерите на недвижими имоти също се нареждат сред печелившите – в Пловдив се предлага възнаграждение от 5000 лв. В Стара Загора ковачи и производители на инструменти могат да получават 4000 лв., докато в Кърджали сходна позиция е оценена наполовина – 1800 лв.

Водачи на тирове и автобуси в Бобошево се набират срещу 4000 лв., а в Добрич същото възнаграждение се предлага за общ административен служител. Във Варна най-високата текуща оферта е 3049 лв., което показва силни регионални разлики.

Паралелно с това има области с изключително ограничено предлагане на работа – в Габрово са обявени едва 24 места, в Ямбол 36, а в Ловеч 40, въпреки твърденията на бизнеса за стотици хиляди незаети позиции. За сравнение, в София свободните места са 361, като най-високите заплати са за финансови специалисти – до 4500 лв., служители в колцентрове – около 3200 лв., и медицински сестри – 2085 лв.

Картината, очертана от обявите, показва пазар на труда с дълбоки дисбаланси, в който физическият труд и недостигът на кадри все по-често надделяват над квалификацията и обществената значимост на професиите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com