Ралица Асенова погребва с подарък застрелян в Петрохан

Майката на загиналия Ники Златков Ралица Асенова отново е във фейсбук.

Профилът й в социалната мрежа се появи и тя продължи с разказите за откритите застреляни на Петрохан и Околчица.

Този път той е за 15-годишния Александър Макулев:

Кой е Сашо?

Сашо е мое дете, въпреки че биологично не съм му майка.

Така го почувствах още в мига, в който го видях през 2020 г.

Беше с Ивей и той му каза, че аз съм майката на Ники. Това лъчезарно същество скочи и ме прегърна така, сякаш сме най-близките хора на света и просто не сме се виждали отдавна.

И в този миг той стана и мое дете вътре в сърцето ми.

И така е до днес.

Сашо беше „талисманът на къщата“.

И никога не му омръзваше — дори когато му разказвах една и съща история по негова молба.

Той никога нямаше нужда от нищо.

Оказа се, че всички имат восъчни печати… само Сашо няма. И аз веднага реших да поправя това. Поръчах няколко печата, за да има избор.

Имаше и още един подарък, който щеше да е за по- следващия път — кожена гривна.

Ще я сложа на ръката на Сашо

преди да бъде погребан.

Сашо беше щастлив.

