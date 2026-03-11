Ралица Асенова погребва с подарък застрелян в Петрохан

Майката на загиналия Ники Златков Ралица Асенова отново е във фейсбук.
Профилът й в социалната мрежа се появи и тя продължи с разказите за откритите застреляни на Петрохан и Околчица.
Този път той е за 15-годишния Александър Макулев:
Кой е Сашо?
Сашо е мое дете, въпреки че биологично не съм му майка.
Така го почувствах още в мига, в който го видях през 2020 г.
Беше с Ивей и той му каза, че аз съм майката на Ники. Това лъчезарно същество скочи и ме прегърна така, сякаш сме най-близките хора на света и просто не сме се виждали отдавна.
И в този миг той стана и мое дете вътре в сърцето ми.
И така е до днес.
Сашо беше „талисманът на къщата“.
И никога не му омръзваше — дори когато му разказвах една и съща история по негова молба.
Той никога нямаше нужда от нищо.
Оказа се, че всички имат восъчни печати… само Сашо няма. И аз веднага реших да поправя това. Поръчах няколко печата, за да има избор.
Имаше и още един подарък, който щеше да е за по- следващия път — кожена гривна.
Ще я сложа на ръката на Сашо
преди да бъде погребан.
Сашо беше щастлив.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com