Иво Димчев научи ценен урок в "Капките"

Артистът Иво Димчев призна, че е научил ценен урок след последното си участие в "Като две капки вода", където влезе в образа на сръбската звезда Миле Китич.

След изпълнението си той благодари на зрителите за подкрепата и сподели, че всяко предизвикателство на сцената му носи нов опит.

„Благодаря на всички гласували за мен като Миле Китич! Трудна работа, но всяка задача е голям урок, за който съм благодарен!", написа Димчев в социалните мрежи.

Превъплъщението му в популярния сръбски изпълнител бе част от последния епизод на шоуто за имитации и предизвика множество реакции сред зрителите.

