Мария Силвестър разтърси ефира! Емоционални думи

Историята на малката Малина, показана в предаването "Бригада нов дом", се превърна в една от най-трогателните за зрителите. Водещата Мария Силвестър призна, че този епизод е бил изключително емоционален за целия екип.

"Епизодът с Малина е един от тези, в които не можах да се овладея. В последния синхрон не можех да кажа думите си, защото ми избиха много силни емоции", разказа тя в "120 минути" по bTV.

По време на ремонта екипът осъзнал, че ситуацията е много по-различна от всички други случаи досега. Оказало се, че освен материалните трудности, има и сериозни проблеми, свързани с бъдещето на детето и майка му.

"Докато правихме този ремонт, знаехме, че ситуацията не е като нито една друга досега. Нещо се случваше, което ние не можем да овладеем", споделя Силвестър.

"Те доведоха до това детето към момента да не се намира в тази среда, тъй като майката няма капацитета да се грижи пълноценно за него", каза той.

По думите му Малина в момента живее в приемно семейство и се чувства добре.

Новината е била трудна и за самата Мария Силвестър. Тя призна, че дълго е вярвала, че най-доброто за едно дете е да остане със своите родители.

"Когато трябваше да кажа финалните думи, не можех да ги кажа. Може би защото усещах, че представата ми за това кое е най-добро за детето може би ще се промени", разказа водещата, която въпреки всичко вярва, че Малина има силата да се справи с трудностите.

"Виждам нещо много специално в това дете. Знам, че тя е родена под специална звезда и има силата да преодолее каквото и да ѝ се е случило", добави още Силвестър.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com