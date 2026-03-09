Почитаме необикновени светци. Почистете дома си, за да не ги разсърдите

На 10 март православната църква почита паметта на двама от най-светлите свидетели на ранното християнство – мъчениците Кодрат и Галина. Това е ден, в който древната история се преплита с народни вярвания, а имената на светците се превръщат в символ на твърдост, чистота и духовна смелост.

Кой е свети Кодрат – лекарят, който лекува с вяра

Кодрат живее през III век – време на жестоки гонения срещу християните. Остава сирак още като дете и израства в пустинята, където среща хора, изповядващи Христовото учение. Там той приема вярата, която по-късно ще защити с живота си.

Кодрат учи медицина и става известен като лечител, който не взема пари от бедните и лекува не само телата, но и душите. Когато властите започват да издирват християните, той отказва да се отрече от вярата си. Подложен е на мъчения, но остава непоколебим. Накрая е осъден на смърт – не като престъпник, а като човек, който отказва да предаде убежденията си.

Света Галина – жената, която не се уплаши от империята

Галина е една от сподвижниците на Кодрат. Млада, красива и изключително смела, тя също отказва да се поклони на езическите богове. Заедно с други християнки е изправена пред съда, където заявява, че предпочита смъртта пред отричането от Христос.

Името ѝ остава в историята като символ на чистота и духовна сила. В народната традиция Галина се свързва с женската устойчивост, с дома и с майчината закрила.

Традиции и обичаи на 10 март – денят на чистия дом и тихата молитва

В българския народен календар 10 март е ден, в който жените почитат светицата Галина като покровителка на дома. Вярва се, че на този ден не бива да се започват тежки работи, за да не се „разсърдят“ светците.

Жените избягват шиене, плетене и всякакви дейности, свързани с остри предмети. Смята се, че така се предпазват от болести и нещастия през годината. В някои райони се прави обредно почистване на дома – символично измитане на злото и посрещане на пролетната светлина.

Забраните за деня – какво не се прави на 10 март

Според народните вярвания на този ден не се започват нови начинания, не се мести дом, не се правят ремонти и не се работи на полето. Денят е посветен на вътрешен мир и смирение.

Смята се, че ако човек наруши забраните, може да привлече болест или нещастие, защото светците „гледат строго“ на прекомерната работа в този ден.

Кой празнува имен ден

На 10 март празнуват всички, носещи имената:

Кодрат, Кодрина, Кодра, Галина, Галя, Галин, Галинa, Галинко.

Това е ден на хора с характер – тихи, но устойчиви, способни да пазят близките си и да отстояват убежденията си.

Денят, в който светлината не отстъпва

Паметта на Кодрат и Галина ни напомня, че истинската сила не е в оръжията, а в духа. Тези двама мъченици остават живи в църковната памет, в народните обичаи и в имената, които продължават да се носят и днес.

10 март е ден на смелостта, на чистотата и на тихата, но непоколебима вяра – такава, каквато само истинските светци могат да оставят след себе си.

