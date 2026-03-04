Най-големият екшън герой от Библията. Той помоли слънцето да спре и то го послуша

Освен знаменити, мъдри жени, в Библията е пълна и с екшън герой, верните мъже на Бога. Моисей, Давид, Исус Навин, са само част от тях.

Ученикът на Моисей. Роден в робство, израснал в пустинята, обучен във вярност. Той вярва, че Ханаан може да бъде превзет.

След смъртта на Моисей, Бог му казва: „Бъди силен и много храбър.“ Исус Навин повежда народа през река Йордан – водите спират, както някога при Червено море и евреите минават по иначе водния път, който за тях Бог прави да бъде суша.

Йерихон пада не с обсадни кули, а със странна тактика – седем дни обикаляне, тръби и вик. Стените рухват. Следват победи и поражения – при Гай, заради греха на Ахан, народът търпи загуба. След разкриването на вината, настъпва нова победа.

В битката при Гаваон Исус Навин моли слънцето да спре – и според текста „слънцето спря посред небето“. Кампанията продължава с разделянето на земята между племената.

Той води толкова битки в книгата „Исус Навин“ от Библията, че вероятно е най-големият екшън герой в Словото. В края на живота си той поставя избор: „Изберете днес на кого ще служите, но аз и домът ми ще служим на Господа.“ Народът обещава вярност. Исус Навин умира на 110 години.

Моисей, Исус Навин и Давид са водачи в кризи – излизане от робство, борба за идентичност, завладяване на обещаната земя. Историите им са разкази за страх и смелост, за грешки и чудеса.

