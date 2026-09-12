Най-големият екшън герой от Библията. Той помоли слънцето да спре и то го послуша
Исус Навин - стратегът на Обетованата земя
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Исус Навин - стратегът на Обетованата земя
Макар и грешен, Бог го обичаше и бе Негов довереник
Дяволи или божества? Знак за добро или за зло?
С ексклузивна прожекция на изключителния блокбастър "Изход: Богове и Царе" 3D на великия Ридли Скот беше открита най-голямата Premium зала в кино "Аре...