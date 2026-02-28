Жените в Библията: Красавицата, която влезе при царя без покана – и спаси един народ

В разкоша на персийския двор, сред мрамор и злато, се взема решение, което заплашва да изтрие цял народ. А спасението идва оттам, откъдето никой не го очаква – от една млада жена, станала царица. Името ѝ е Естир. Историята ѝ е записана в Книга на Естир.

Царят е Асуир – владетел на огромна империя, простираща се от Индия до Етиопия. След като царица Вашти губи благоволението му, започва издирване на най-красивите девойки в царството. Сред тях е и Естир – еврейка, отгледана от братовчед си Мардохей. По негов съвет тя не разкрива произхода си.

Естир печели сърцето на царя и става царица. Но в сянката на трона се надига омраза. Висшият сановник Аман, разгневен от Мардохей, че отказва да му се поклони, решава да унищожи не само него, а целия му народ. С царски указ е определен ден, в който евреите трябва да бъдат избити. Жребият – „пур“ – определя датата. Оттук идва и името на бъдещия празник.

Когато научава за заговора, Мардохей изпраща вест на Естир. Думите му звучат като присъда и призив едновременно: „Кой знае дали не за такова време си стигнала до царството?“ Законът е безмилостен – всеки, който влезе при царя без покана, се наказва със смърт, ако владетелят не протегне златния си скиптър.

Естир и народът ѝ постят три дни.

После тя влиза. Цар Асуир протяга скиптъра.

Следват два пира, на които Естир кани царя и самия Аман. На втория тя разкрива истината – самата тя е от народа, обречен на унищожение. „Продадени сме аз и народът ми“, казва тя. Гневът на царя е мигновен. Аман е наказан със смърт на бесилото, което е приготвил за Мардохей.

Първият указ не може да бъде отменен според персийските закони, но се издава нов – евреите получават право да се защитят. Денят, определен за гибел, се превръща в ден на избавление.

Така се ражда Пурим – празникът на обърнатата съдба, на спасението и паметта. Думата идва от „пур“ – жребий, защото именно жребият е трябвало да реши края на народа, а се превръща в знак за неговото оцеляване.

Историята на Естир не е разказ за сила на оръжие, а за сила на духа. За риск, поет в името на другите. За смелостта да прекрачиш прага, когато мълчанието изглежда по-безопасно. И за онзи ден, в който една жена влиза без покана – и променя съдбата на народа си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com