Голяма задушница е днес! Не се работи вкъщи, пие се вино - и Трифон Зарезан е

Днес в България по традиция почитаме покровителя на лозарите и винарите св. Трифон Зарезан (стар стил). През последните години отбелязваме е Деня на влюбените – свети Валентин (католическия календар). Православната църква отбелязва Успението на св. Кирил Славянобългарски. А тази година на 14 февруари е и задушница (Месопустна задушница), когато почитаме паметта на починалите близки.

Това е първата за годината голяма Задушница, която отбелязва Православната църква - Месопустна.

В съботния ден срещу Неделя Месопустна (Месни заговезни) всички българи извършват помен в чест на мъртвите на голямата Задушница преди Великия пост. На Задушница се посещават гробовете на починали близки.

Този ден напомня за вярата ни в безсмъртието на душата и бъдещото възкресение.

По традиция се посещават храмовете и гробищата, където се палят свещи в памет на починалите. Раздават се хляб, жито и червено вино.

Когато давате от приготвеното, се казва: "Вземете за Бог да прости", като се споменават имената на покойниците. При приемане се отвръща с "Бог да прости". На гроба също се запалва свещ.

Във всички православни църкви се извършва панихида за упокой на душите. Денят е посветен на помен и смирение, затова не се вършат домакински дейност.

За една календарна година обикновено Задушниците са три - преди Месни заговезни, след Спасовден, и за Архангеловден. На 14 февруари във всички храмове на Българската православна църква и гробищни паркове ще се отслужат помени за покойниците.

