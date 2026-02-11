Почитаме мощен светец, черпят 6 невероятни имена

На 11 февруари православната църква почита Св. свещеномъченик Власий, епископ Севастийски, както и Св. Георги Софийски Нови. В народния календар денят е известен като Власовден – празник, посветен на здравето и закрилата на впрегатния добитък, най-вече воловете.

Кой е Св. Власий

Св. Власий е един от най-почитаните раннохристиянски светци. Роден в Севастия (дн. Сивас, Турция), той е известен като лечител, духовен пастир и защитник на болните и бедните. По време на гоненията срещу християните се укрива в пещера, където според преданието дори дивите животни го следват и намират утеха при него. Затова и до днес се почита като покровител на животните.

В иконографията често е изобразяван с железен гребен – символ на мъченичеството му, тъй като според преданието е измъчван именно с такъв инструмент.

Какъв празник е Власовден

Власовден е един от важните зимни празници в българския народен календар. Той е свързан с грижата за воловете и другия впрегатен добитък – основна сила в традиционното земеделие. Според вярванията болестта, която поразява животните, се нарича „влас“, и обредите на този ден имат за цел да я прогонят и да осигурят здраве през годината.

Традиции и обичаи

Празничният ден започва рано сутринта:

Стопанките месят два обредни хляба – „Св. Влас“ и „Св. Петка“. Единият се дава за здравето на животните, другият се раздава на съседи.

Мъжете почистват обора , изчесват воловете и ги извеждат на водопой.

Хлябът „Св. Влас“ се поставя в храната на животните , за да бъдат здрави и силни през годината.

Хлябът „Св. Петка“ се раздава за благословия и плодородие.

Вярва се, че на този ден воловете не бива да бъдат впрягани, защото това носи грях и може да предизвика болести.

Забрани на Власовден

Не се работи с волове и добитък – не се впрягат, не се оре, не се тегли каруца.

Не се извършва тежка работа в обора , освен ритуалното почистване.

Не се коли добитък, защото се смята за тежък грях спрямо светеца-закрилник.

Забраните имат предпазващ характер – да се опази животът и здравето на животните, които са били основен помощник в домакинството.

Кой празнува имен ден

На 11 февруари имен ден имат всички, носещи името на светеца:

Влас, Власи, Власий, Власка, Власена, Власенка.

