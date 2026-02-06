6 февруари между обора и олтара - Вукол Телятник и църковната памет

На 6 февруари църковният и народният календар се преплитат в един ден, наситен със символика, вярвания и надежди за здраве и плодородие. Православната църква почита паметта на Свети Вукол, епископ Смирненски, и на Свети Фотий, а в народното съзнание денят остава като Вукол Телятник – време, в което погледът е насочен към дома, обора и идващата пролет. Имен ден празнуват всички с имената Светльо, Светла, Светослав, Светослава, Пламен, Пламена, Фоти и Фотина.

Денят на телетата, здравето и стопанската грижа

В народния календар 6 февруари е известен като Вукол Телятник – наименование, което идва от вярването, че именно в този период започва пролетното отелване. Нашите предци са смятали, че Свети Вукол закриля новородените телета и предпазва добитъка от болести, затова денят е бил посветен най-вече на грижата за животните и стопанството.

В старите времена стопаните опушвали оборите с мащерка, за да прогонят злото и болестите, и давали по-обилна храна на кравите, за да бъдат телетата силни, а млякото – изобилно. Денят се е считал за особено подходящ за помирение – ако има разправии със съседи или роднини, точно на Вукол Телятник е било редно да се търси разбирателство.

Народни знаци за времето на 6 февруари

По знаците на този ден хората са гадаели какво ги очаква през идните месеци. Мъглата е знак за предстояща промяна на времето, а виелица на Вукол Телятник се е тълкувала като предвестник на ранна пролет. Ако птиците летят ниско, очаква се застудяване. Студен ден означава топъл март, а снегът на 6 февруари според народното вярване вещае хладно лято.

Какво не бива да се прави според народната традиция

Народните вярвания са категорични – на този ден не се изнасят пари или вещи от дома, защото с тях може да си тръгне и късметът. Не се препоръчва да се дават заеми, да се вземат важни решения или да се сключват сделки, тъй като се смята, че няма да бъдат успешни. Лошите думи у дома са строго нежелани, защото се вярва, че привличат нещастие.

Паметта на Свети Вукол и Свети Фотий

Според православния календар на 6 февруари се почита паметта на Свети Вукол, първия епископ на Смирна, ученик на апостол и евангелист Йоан Богослов. За живота му се знае малко, но църковното предание разказва, че той е обърнал много езичници към християнството и е бил почитан като мъдър духовен наставник. След смъртта му на гроба му израства миртово дърво, за което се вярвало, че лекува болни.

На този ден се чества и паметта на Свети Фотий, патриарх Константинополски, както и на преподобните Варсонуфий Велики и пророк Йоан, а по стар стил – Света Ксения Милашка.

Християнските забрани и смисълът на деня

Църквата напомня, че 6 февруари е ден за смирение и добри дела. Ругатните, лъжата, клюките, завистта и отказът от помощ към нуждаещ се се смятат за тежки прегрешения. Особено се подчертава грижата към животните и ближните.

Какво е благословено да се прави

Вярващите се обръщат с молитви към Свети Вукол за здраве на семейството и изцеление от болести. В народната традиция денят е свързан и с надеждата за лично щастие – самотните хора са вярвали, че ако се помолят искрено, могат да намерят своя партньор и да създадат дом. Денят се възприема като подходящ за прошка, вътрешно успокоение и подготовка за идващата пролет.

