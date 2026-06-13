6 февруари между обора и олтара - Вукол Телятник и църковната памет
Какви знаци, забрани и надежди носи денят според старите хора и православния календар
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Какви знаци, забрани и надежди носи денят според старите хора и православния календар
Закъсал Тир, натоварен с телета престоя няколко часа през нощта край Хасково преди да бъде издърпан от тежка машина.Акцията по изваждането от снега на...
Неизвестен простреля смъртоносно две телета, собственост на животновъд в село Медвен. 33-годишният собственик е открил животните мъртви в нива извън с...