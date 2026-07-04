Голям скандал в турски топ курорт. Гостите бесни

Властите в Турция забраниха на круизен кораб Atlantis да акостира в две пристанища в страната. Гост-изпълнителката Пати Лупоне е сред тези, които изразиха шок.

CNN съобщава, че 10-дневният круиз „От Атина до Венеция“ ще отплава в неделя (5 юли). Корабът е Scarlet Lady (на снимката), собственост на круизната линия Virgin Voyage, подкрепяна от милиардера Ричард Брансън.

Корабът превозва около

1100 американски пътешественици – предимно гей мъже

– и още 800, главно от Канада, Великобритания и Австралия. Цените на екстравагантното плаване започват от 1600 долара.

Корабът трябваше да акостира в турския пристанищен град Кушадасъ, след което да пътува до Истанбул.

Отказвайки разрешение за акостиране, турските власти заявиха, че круизният кораб е „известен с поведение, несъвместимо с структурата на нашето общество и нашите морални ценности“.

„Шокиран... бесен“

Рич Кембъл, президент и главен изпълнителен директор на Atlantis Events, каза пред CNN: „Честно казано, това е доста зашеметяващо. Искам да кажа - причината за това е, че това е гей група. Много ме тревожи, когато една държава реши, че може да избира кои туристи са допуснати и кои не.“

Кембъл каза, че това е първият път от 36-те години на съществуване на Atlantis, в който на него активно е отказано разрешение за акостиране „заради това кои сме“.

Друг човек, който изрази ужас, беше иконата на Бродуей Пати Лупоне. В социалните мрежи тя каза: „Шокирана съм. Круизът на Atlantis, на който участвам следващата седмица, е забранен за влизане в Турция.

Кораб - великолепен кораб - пълен с богати гей мъже.

И аз. Отказан ми е вход в Турция само заради това кой е на борда. Бясна съм, но плавам, тъй като корабът ще акостира в други пристанища. Готова съм да свиря за всички прекрасни мъже на този круиз на Atlantis, които заслужават много по-добро от това.“

Местен гей клуб е затворен за посрещане на Atlantis

Местните медии съобщават също, че властите в Истанбул са затворили дългогодишен гей нощен клуб, Tek Yön. Ходът дойде, след като клубът публикува реклама в социалните медии, канейки пътниците на Atlantis да посетят клуба. Местен, проправителствен информационен бюлетин се зае с рекламата и публикува статия, в която се твърди, че

клубът планира „дръзко парти на лодка“. Репресии на Турция срещу правата на ЛГБТ+ общността Турция се ръководи от десния, авторитарен президент Тайип Ердоган. Той и неговата партия все повече тормозят гей общността. През 2023 г. Ердоган посочи ЛГБТ+ хората като една от „най-големите заплахи срещу семейството“ и обвини хомосексуалността за намаляващата раждаемост в страната.

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