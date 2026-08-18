София на нокти заради пожара. Праща нота до Белград

Силно задимяване, предизвикано от мощни горски пожари в Република Сърбия, вдигна на крак родните власти и предизвика паника в няколко български общини. Гъст задушлив облак, довян от вятъра от западната ни съседка, обгърна части от Софийска, Пернишка и Кюстендилска област. Ситуацията стана толкова критична, че в Костинброд спешно беше задействана държавната система за ранно предупреждение BG-Alert. В Драгоман пък незабавно беше разположена мобилна автоматична измервателна станция, която да следи в реално време за нивата на отрови във въздуха.

София с ултиматум към Белград

Министерството на външните работи (МВнР) предприе светкавични дипломатически действия срещу трансграничния екологичен удар. Посолството на България в Белград официално връчи на сръбската страна вербална нота с искане за незабавна информация относно точните огнища и мащабите на стихията. Родните дипломати в Белград и Ниш са под тревога и в денонощен контакт с местните власти. София вече официално е предложила и спешна спасителна помощ с огнеборци и техника за овладяване на огненото бедствие на сръбска територия.

Опасен смог затисна столицата

Столицата също се оказа под обсадата на задушливия смог, навлязъл у нас от мащабните пожари в Сърбия и Албания. Автоматичната измервателна станция в софийския квартал „Надежда“ отчете сериозно превишение на нормите за фини прахови частици (ФПЧ10). Около обяд прахът във въздуха достигна застрашителните 100 микрограма на кубичен метър при норма от 50 микрограма за денонощие. За щастие, по-късно през деня силният вятър започна да разсейва облака и концентрациите паднаха до 64 микрограма.

Властта успокоява: Опасност за страната няма

Шефът на пожарната главен комисар Александър Джартов побърза да успокои нацията в ефира на бТВ, че пряка опасност от навлизане на чуждите пламъци на българска територия няма. Ситуацията обаче остава напрегната, тъй като родните огнеборци в същия момент водят люта битка на още десетки фронтове у нас. Общо 362-ма български пожарникари се борят с 65 активни пожара в границите на страната, като в тежките спасителни операции вече има и леко пострадали служители.

