Опасна детска играчка изтеглена от пазара: 37 000 броя крият риск за живота

Около 37 000 популярни меки играчки са изтеглени от пазара в САЩ заради риск от сериозни наранявания и дори смърт при поглъщане на съдържащите се в тях водни топчета. Информацията е потвърдена от американската Комисия за безопасност на потребителските продукти (CPSC).

Изтеглянето засяга продуктите Squishy Dumpling Toys и Crazy Squib Ball Toys на компанията ABC Trading. Според регулатора те не отговарят на задължителните американски стандарти за безопасност на детските играчки.

Каква е опасността

Играчките са меки и прозрачни, пълни с брокат и водни топчета. Именно те са проблемът – при контакт с течност могат да увеличат размера си повече от допустимото.

Ако дете погълне подобно топче, то може да продължи да се разширява в организма и да доведе до задавяне или запушване на червата. Сред възможните последствия CPSC посочва силен дискомфорт, повръщане, обезводняване и в най-тежките случаи – риск за живота. Добрата новина е, че към момента няма съобщения за пострадали деца, свързани конкретно с тези 37 000 играчки.

Как да ги разпознаем

Изтеглянето обхваща Squishy Dumpling, модел 3655, и Crazy Squib Ball, модел 3984.

„Кнедлите“ се предлагат в различни прозрачни цветове, имат нарисувано анимационно лице и се продават в бежова пластмасова кутийка, наподобяваща бамбуков съд за готвене на пара.

Crazy Squib Ball също са прозрачни, с брокат и водни топчета, но се продават обвити в бяла мрежа

Играчките са произведени в Китай и са продавани в магазини в САЩ между април и юни 2026 г. на цени между 41 цента и 1,25 долара.

Властите: Веднага ги махнете от децата

Американският регулатор призовава родителите незабавно да спрат децата да използват засегнатите играчки и да се свържат с вносителя за възстановяване на сумата.

Случаят не е изолиран. През август CPSC отправи по-широко предупреждение за фалшиви и несъответстващи на стандартите squishy играчки. Освен водни топчета, някои от тях могат да съдържат гелове, течности, прахове или пясък, които се освобождават при скъсване на обвивката. Регулаторът предупреждава и за опасна тенденция в социалните мрежи, при която подобни играчки се нагряват в микровълнова печка – практика, която може да доведе до тежки изгаряния.