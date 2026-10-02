Франция гори! Десетки ранени ученици и учители

Протестите на учениците във Франция ескалираха бързо до запалване на училища и се стигна дори до бити учители по улиците. Около 400 училища и други образователни институции във Франция останаха затворени в петък, след като продължаващите ученически протести прераснаха на места в сериозни сблъсъци и насилие. При безредиците са пострадали 65 директори и други служители в образователната система, съобщават световните агенции.

Недоволството започна през септември в района на Париж. Първоначалните искания на учениците бяха свързани с недостига на преподаватели и лошото състояние на училищната инфраструктура, но демонстрациите постепенно обхванаха различни части на страната.

С разрастването на протестите се увеличиха и блокадите пред училища, а на някои места напрежението премина в открити сблъсъци. Десетки хора бяха ранени, а полицията извърши стотици арести.

Предишни демонстрации бяха белязани от палежи и нападения, включително срещу представители на реда. Именно ескалацията принуди стотици учебни заведения да преустановят занятията.

Властите: Не всички участници са ученици

Френският министър на правосъдието Жералд Дарманен заяви пред радио RTL, че сред протестиращите действа малка, но агресивна група.

По думите му става въпрос за „активно действащо агресивно малцинство“. Дарманен постави под съмнение и дали всички замесени в насилието действително са ученици.