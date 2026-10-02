Край! След повече от 500 години природeн феномен отиде в историята

Една от най-емблематичните природни забележителности на Хавай – 27-метровата скална арка Hōlei Sea Arch, рухна окончателно в океана. Скалното образувание, намиращо се в Националния парк „Хавайски вулкани“ на Големия остров, бе заснето от посетители за последно на 23 септември, преди да изчезне напълно броени дни по-късно.

От управата на парка съобщават, че срутването е настъпило по време на тропическата буря „Ноло“, която връхлетя района с ураганни ветрове, силни дъждове и разрушителни вълни.

Арката е оформена преди повече от 500 години в резултат на ерозия от морските вълни върху древни лавови потоци, но през последните години структурата ѝ бе сериозно компрометирана. Силните земетресения при изригването на вулкана Килауеа през 2018 г. напукаха основата ѝ, а поредицата от последвали бури ускори разрушението. Въпреки че поради опасност от срутвания прекият достъп бе забранен, мястото продължаваше да привлича хиляди туристи, които го заснемаха от безопасно разстояние.

„Вероятно сме сред последните хора, които я видяха цяла. Тъжно е да гледаме как изчезва, но дивата природа постоянно се променя“, споделят туристи в социалните мрежи.

Служителите на парка отправят предупреждение към всички посетители да спазват дистанция и да не се доближават до ръба на скалите, тъй като бреговата линия в района остава силно нестабилна.