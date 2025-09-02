Лилково – райско кътче в Родопите

Само на 36 км от Пловдив се намира едно от най-високите и живописни села в Родопите – Лилково, разположено на 1440 м надморска височина. То е сгушено в рида Чернатица (Карабалкан) – едно от най-красивите места в планината, обградено от иглолистни гори, букови масиви, слънчеви поляни и кристално чисти извори.

Оттук се разкриват впечатляващи гледки към върховете Модър (1992 м) и Свети Илия (1705 м), а на юг по пътя за хижа „Персенк“ ще преминете през местността Митницата, където до 1912 г. е минавала границата.

Селото е чудесна отправна точка за планински маршрути към хижа „Персенк“, летовище „Бяла черква“, както и до забележителности като тракийската крепост Щутград, село Ситово и живописното Орехово.

Лилково е старо селище, запазило християнската си идентичност. В миналото, по време на османската власт, е било със смесено население и известно като Демирджикьой (Желязно село). Освободено е на 31 януари 1878 г., а според преданието името му идва от Лило войвода – смел хайдутин, действал в района.

Любопитен факт е, че първата пушка на Балканската война (1912 г.) е гръмнала близо до селото – при връх Модър.

През 1922 г. в Лилково е роден йеросхимонах Пахомий (Иван Вълчев) – пазител на безценната библиотека на Зографския манастир в Света гора, където се съхранява оригиналът на „История славянобългарска“.

Селото е родно място и на полк. Ангел Вълчев – автор на книгата „Тъмраш“, изследваща историята на изчезналото село Тъмраш и неговия прочут управител Ахмед ага.

В центъра на Лилково се издига впечатляващата църква „Свети Архангел Михаил“, построена през 1859 г. от Хаджи Георги от Косово. Легендата разказва, че именно Ахмед ага Тъмрашлията е наредил изграждането ѝ, за да имат християните свой храм.

