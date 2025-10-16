Посочиха този смартфон за най-доброто изобретение на 2025 г.

Списание „Тайм“ състави традиционния си списък с най-добрите изобретения за края на годината. Той включва цели 300 устройства, технологии и иновации,

които правят света „по-добър, по-умен и по-интересен“.

Смартфонът Huawei е сред тях.

Huawei Pura 80 Ultra е първият смартфон, който разполага с превключваща се двойна телеобективна камера с 3.7x и 10x оптично увеличение. Превключването между тях е подобно на смяната на обективи на професионален фотоапарат със сменяеми обективи, но с Huawei всичко е автоматично.

„Huawei Pura 80 Ultra пренася концепцията за цифров фотоапарат в смартфон,

предефинирайки границите на мобилната фотография“, пише Time.

Смартфонът Huawei заема първо място в класацията на DxOMark за телефони с камера. Той е известен с перфектната си комбинация от усъвършенстван хардуер и интелигентни софтуерни възможности, превъзхождайки всички конкуренти в телефото снимането.

Huawei Pura 80 Ultra вече е наличен в Европа, но цените са високи: започват от 1499 евро.

Устройството може да се похвали и с първокласни функции с изкуствен интелект и 6,8-инчов дисплей с пикова яркост от 3000 нита.

