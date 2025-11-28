100 години аудио и дизайн. Датска технологична марка навлиза в нов век

Датската аудио марка Bang&Olufsen отбелязва важен вековен момент: 100 години от оформянето на начина, по който светът възприема звука.

Този юбилей не е просто ретроспекция, а смела стъпка напред - към затвърждаването на основополагащото вярване, че срещата на технологията с изкуството създава нещо наистина необикновено. С навлизането си в новия век, марката продължава да създава неподвластни на времето преживявания, които обединяват иновация, майсторска изработка и дълъг живот на продуктите.

От ферма до свързан аудио дом

"През 1925 г., когато Peter Bang и Svend Olufsen основали тази компания, те не просто създавали технология, те били водени от „безпогрешно желание да създават само най-доброто… непрекъснато търсене на нови пътища. Днес, век по-късно, същият този дух ни движи напред във всичко, което създаваме: всеки говорител, всеки ръчно изработен детайл и всяка смела крачка в бъдещето", заяви изпълнителният директор на Bang&Olufsen Кристиан Теер.

"Bang&Olufsen винаги е представлявала нещо повече от звук - това е стремежът да водиш начина, по който хората живеят с технологията и постоянното преследване на необикновеното", подчерта Теер. "Ние създаваме култура - оформяме начина, по-който хората преживяват музиката, дизайна и майсторството на изработка през поколенията. Най-ценените ни продукти са създадени, за да бъдат обичани, възстановявани и предавани нататък. Те носят своите истории и спомени от едно поколение на следващото. Това е нещото, което ни свързва през времето и което ще вземем с нас в следващия век", добави той.

От най-ранните радиа, сглобени във ферма в Струер, Дания, до днешните свързани аудио системи, Bang&Olufsen налага идеята, че стойността на иновацията и майсторската изработка остават за дълго. Марката създаде наследство, което превръща аудио-визуалните продукти в красота, чието място е в дома - където майсторството и формата са неделими от представянето.

Ключови исторически продукти включват Eliminator (1925), Beolit 39 (1939), Beovision 1 TV (1967) и иконичния грамофон Beogram 4000 (1972). Освен това марката предсказа свързания дом и разработва системата Beolink (1986). С озвучителното тяло Beolab 90 (2015) Bang&Olufsen поставя нови стандарти по отношение на адаптирането на музиката към пространството и слушателя.

Новата философия на лукса

С навлизането си във втория век Bang&Olufsen задълбочава фокуса си върху усъвършенстваната изработка, запазвайки своите дизайнерски икони и разработвайки технологии с цел, които са създадени да останат. Това е сигнал, че модерният лукс е дефиниран не само от звук и естетика, но и от запазваща се стойност. Инициативи като първия в света Cradle to Cradle® Certified Bronze говорител - Beosound Level демонстрират как високата класа и естетическата перфектност могат да съществуват в едно с дълбоко уважение към майсторството, грижата и традициите. Днес девет нови продукта - включително най-новият саундбар Beosound Premiere - са Cradle to Cradle Certified® Bronze, с бъдеща амбиция за постигане на всеобхватно сертифицирано продуктово портфолио.

Продължаване на историята

Програмата Atelier дава пример за тази визия, като добавя ексклузивен слой на артистичност към подбрана селекция от най-почитаните продукти на марката. Чрез уникални покрития, персонализация и екстремно лимитирани издания - като последния Beolab 90 Titan Edition - Atelier трансформира притежанието в дълбоко персонално изразяване на вкус и индивидуалност.

В програмата Recreated Classics (Пресъздадени класики) наследството от продукти на Bang&Olufsen са педантично пресъздадени и погледнати през призмата на съвременния начин на живот. Икони като Beogram 4000 и Beosound 9000 са не просто репродуцирани, но и произведени чрез използването на съществуващи компоненти с десетилетна история. Това удължава живота на съществуващите продукти и подобрява преживяването с обновена технология и безпроблемна свързаност, така че те лесно да бъдат интегрирани в съвременните домове. Тези произведения запазват емоционалния резонанс, качеството на физическо взаимодействие и скулптурната красота, които са ги направили неостаряващи на първо място. Те не са реликви от миналото, а живо дизайнерско наследство - преродено, за да могат новите поколения да му се наслаждават и ценят.

Амбицията за следващия век

"От ранните радиоапарати, създадени във ферма в Струер, до днешните свързани аудио системи, нашата амбиция винаги е била да създаваме технология, която вълнува хората и остава във времето. В сегашния забързан свят най-важната иновация може да не е създаването на следващото голямо нещо, а да останем адекватни, обичани и почитани", обобщи изпълнителният директор Кристиан Теер. "Чрез програми като Atelier и Recreated Classics ние празнуваме майсторството, което е извън времето и създава обекти, които могат да бъдат възстановявани, преосмисляни и предавани през поколенията. Истинският лукс може да бъде изключителен, отговорен, красив и траен. Следващият век красив звук започва сега", заключи той.

