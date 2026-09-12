100 години аудио и дизайн. Датска технологична марка навлиза в нов век
Bang&Olufsen вярва, че срещата на технологията с изкуството създава нещо наистина необикновено
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Bang&Olufsen вярва, че срещата на технологията с изкуството създава нещо наистина необикновено
Разширена дистрибуция и нови модели на Klipsch навлизат в повече магазини и онлайн търговци у нас
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Мария Пеева (Мама Нинджа) се завръща с нов криминален роман, който държи в напрежение до последната страница
Ще се хванете за главата от разговора между съдиите
Според него всеки има право на демонстрация, но не и да пречи на хората да се движат по пътищата и да блокира кръстовища
Продължителността на гласовото съобщение не трябва да надхвърля 140 секунди
В различни медии се появи аудио файл с данни за последната минута на самолета, управляван в този момент от Андреас Лубиц. Достоверността на аудиото вс...
София. Всеки ще може да предложи аудио запис на български диалект за проекта на БАН - Диалектна карта на българския език. Това бе оповестено днес на п...