Премиум звук става по-достъпен на българския пазар

Американската аудио марка Klipsch разширява присъствието си на българския пазар с нова дистрибуторска стратегия, поверена на ASBIS. Така премиум колоните и системите на марката стават по-лесни за намиране както в търговските вериги, така и при онлайн партньорите. Разширението включва целия спектър продукти на Klipsch, насочени към крайни потребители.

Разширена дистрибуция и ново партньорство

Klipsch избра ASBIS за оператор на новата си дистрибуторска схема в България, което значително увеличава присъствието на марката в търговските канали. Програмата обхваща Bluetooth говорители от линиите Austin, Nashville и Detroit, парти говорителите Music City под имената New York, Vegas и Miami, премиум Bluetooth моделите The Three Plus и The One Plus, аудио системата Flexus с различни варианти за конфигурация, както и активните говорители R-41PM и R-51PM.

Продажбата се извършва изцяло чрез оторизирани партньори, което гарантира контролирано представяне и поддръжка на продуктите.

По-лесен достъп до пълната гама на Klipsch

С над 75 години история и иновации в звука, Klipsch разширява портфолиото си у нас, като го прави по-достъпно от всякога. Българските потребители могат да открият всички продуктови серии на марката, включително портативни Bluetooth модели, мощни парти говорители, премиум саундбари и пълни домашни аудио системи. Основата на всички устройства остава запазената за Klipsch технология с хорни, която е отличителна за марката и гарантира чист звук с висока динамика.

Разширената мрежа от официални търговци дава възможност на повече потребители да изпробват продуктите на място и да избират според нуждите на дома си.

Говорителите за събития: Vegas, Miami и New York

Линията парти говорители на Klipsch – Vegas, Miami и New York – е създадена за големи пространства и събития. Тези модели предлагат мощен звук с минимални изкривявания, като запазват детайлността дори при високи нива. Vegas е ориентиран към високата мощност и силните събирания, Miami предлага по-компактна форма с подчертани басови честоти, а New York се позиционира като най-големия модел, изграден за сериозно аудио присъствие и плътен бас.

Мобилността на корпусите ги прави подходящи както за вътрешни пространства, така и за събития на открито.

Портативната серия City: Austin, Nashville, Detroit

Потребителите, които търсят компактност, но не искат компромиси, могат да се насочат към серията City. Моделите Austin, Nashville и Detroit предлагат издръжлив корпус, чист звук благодарение на технологията с хорни и дълъг живот на батерията. Austin е най-компактният вариант, предназначен за пътуване. Nashville предлага балансиран тон и батерия, издържаща цял ден, а Detroit се отличава с подсилена конструкция и впечатляваща изходна мощност. Това ги прави подходящи за къмпинг, събирания или ежедневна употреба в малки помещения.

Премиум Bluetooth моделите The One Plus и The Three Plus

Премиум серията на Klipsch комбинира класическа визия с модерни функции. Дървените, ръчно изработени тела и механичните контроли създават усещане за традиционно hi-fi устройство, което същевременно е напълно пригодено за съвременни стрийминг услуги.

The One Plus е по-компактният модел, с акцент върху чистите вокали и възможностите за подреждане в по-малки пространства, докато по-големият The Three Plus осигурява по-силен бас и обем, подходящ за дневни и по-големи стаи.

Домашните системи Flexus и активните модели

Домашните аудио решения на Klipsch поставят акцент върху модулността и надграждането. Системата Flexus, разработена в партньорство с Onkyo, включва саундбари в три размера, към които могат да се добавят безжични събуфери и съраунд говорители за пълноценна система за домашно кино. Моделите Flexus Core 300, 200 и 100 осигуряват кинематографична чистота на звука, докато субуферите Flexus SUB 200 и 100 добавят дълбок бас на различни нива. Задните говорители Flexus SURR 200 и 100 позволяват цялостно аудио изживяване.

Активните модели R-41PM и R-51PM предлагат модерна hi-fi алтернатива за различни домашни конфигурации. Те разполагат с множество входове и могат да се използват както като част от система за хол, така и като компактно решение за бюро.

Широка наличност и официални търговци

Продуктите на Klipsch са налични при оторизираните риселъри и онлайн партньори в България, които предлагат пълната продуктова гама. Потребителите могат да се възползват от експертно обслужване, гарантиран произход и официална поддръжка. Така повече хора получават директен достъп до висококачествен звук, характерен за марката вече повече от седем десетилетия.

