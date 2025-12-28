Рязка промяна с номерата на колите. КАТ взе решение

Ако видите на пътя кола с регистрационен номер, който започва с ОА, не се чудете - автомобилът е софийски. Новите табели вече се появиха, защото серията, която започва със СВ свършва.

София е на път да изчерпа наличните автомобилни регистрационни табели от серия СВ. Пътната полиция започна издаването на нови номера с комбинация ОА, като това е част от стратегията на МВР за справяне с недостига.

Първоначално КАТ използваше само букви, които съвпадат на кирилица и латиница – А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У и Х. Гласните се въвеждаха постепенно като втори елемент в комбинациите, а от 7 ноември се издават табели с О като първа буква.

Новите буквени комбинации включват ОА, ОВ, ОЕ, ОК, ОМ, ОН, ОР, ОС, ОТ, ОУ и ОХ. От всяка серия ще се издадат 9 999 комплекта, което осигурява общо 109 989 нови номера. Според експертите, запасът ще бъде достатъчен за няколко месеца.

„Въведени са нови буквени комбинации с допустими символи за сериите на автомобилните табели с регистрационен номер“, съобщават от МВР.

Ежедневно в КАТ Дървеница се регистрират между 500 и 600 автомобила. Все още обаче няма решение какво ще се прави, след като се изчерпат всички възможни СВ номера. Столичната полиция е направила обстойна проверка на неизползваните серии и обсъжда нови буквени кодове за СДВР, но към момента не е приет окончателен код.

Предишната серия СА за София се изчерпа през ноември 2014 г., след 9 години използване. Табелите със серия СВ бяха въведени същата година. През годините регистрационните номера многократно са се променяли: до 1969 г. те съдържали само регионален код и пореден номер; след това се въвеждат черни табели за частни и бели за държавни автомобили; през 80-те години се добавя втори регионален код за София – „А“.

През 1992 г. започва използването само на букви, които съвпадат на кирилица и латиница, съгласно Виенската конвенция за движение по пътищата. След 1999 г. се добавя общоевропейската синя лента с код „BG“, а след влизането на България в ЕС през 2008 г. националното знаме е заменено с европейско.

Специален режим важи за електрическите превозни средства – „ЕА“ за автомобили и „ЕМ“ за мотоциклети, които се издават без областни кодове и се различават от стандартните регистрации.

