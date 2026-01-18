Обрат с "Гражданска отговорност"! Най-чаканата новина

Възстановено е издаването на застраховка "Гражданска отговорност", което беше спряно от вчера заради срив в системата на МВР.

От пресцентъра на вътрешното министерство съобщиха за БНР, че системата, която свързва Гаранционния фонд и издаването на застраховката Гражданска отговорност вече работи нормално.

Припомняме, че технически проблем извади от строя сключването на нови полици за "Гражданска отговорност" в цялата страна, съобщиха от МВР. Сривът е възникнал на 17 януари.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com