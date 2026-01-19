Огромни промени с регистрацията на коли. Новите изисквания

Промени в наредбата, касаещи регистрация на автомобили, предлага Министерство на вътрешните работи. Променят се изискванията към пожарогасителите, с които трябва да бъде оборудвана всяка една отделна категория превозни средства от посочените в Закон за движението по пътищата. В зависимост от категорията на превозните средства се определя и вида на праховия състав и килограми на пожарогасителите. Това ще доведе до повишаване на тяхната ефективност при инциденти свързани с пожар на превозни средства, пише в мотивите към проекта.

Друга промяна предвижда да се облекчи административната тежест за гражданите и бизнеса чрез отпадане на ограничения при монтаж на табели с регистрационен номер на нови превозни средства, които се намират извън територията на съответното звено „Пътна полиция“ при ОДВМР или СДВР, както и да се удължи срокът за право на регистрация на МПС със запазен регистрационен номер от МПС с прекратена регистрация от същата категория, както и отпадане на необходимостта от представяне на превозното средство за идентификацията в някои случаи, предаде финансовият портал pariteni.bg.

Предвижда се при промяна в регистрацията, ако датата на първа регистрация на превозното средство е под 10 години, промяната да става само по документи. Същото се отнася и за промяна в регистрацията поради промяна на екологичната категория, както и при издаване на дубликат на свидетелството за регистрация при изгубена, открадната, повредена или унищожена част първа на свидетелството за регистрация.

Също така се прави уточнение за необходимостта от предприемане на действия по промяна в регистрацията на превозното средство в срок до 1 месец от издаване на новия личен документ на физическо лице или вписването на адреса на регистрация за стопанските субекти при промяна на адреса им в друга област.

Отпада и необходимостта от предоставяне от собственика на договор или фактура при закупен и подменен двигател. Двигателят е заменяема част, консуматив на моторното превозно средство и в много от чуждестранните свидетелства за регистрация на моторните превозни средства неговия тип и номер не се вписват, уточняват вносителите. В гражданския оборот често при закупуване на моторно превозно средство и представянето му за идентификация се установява, че двигателят е бил подменен в страната или чужбина. Новият собственик не е запознат с това обстоятелство, както и с историята и ремонтите, които са извършвани назад във времето.

В тази връзка новият собственик не може да представи документи, удостоверяващи подмяната на двигателя му. Премахването на изискването за представяне на такъв документ ще преустанови тези тежести за добросъвестните собственици.

Предвидена е и възможност собственикът на превозното средство да представи лично или чрез пълномощник на гише валидна застрахователна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ за възстановяване на регистрацията на ПС, която е била прекратена служебно, когато няма данни, предоставени по електронен път. Тази възможност осигурява правото на собственика лично да подаде заявление за възстановяване на регистрацията, ако не желае това да бъде извършено служебно.

Удължава се и срокът за регистрация на превозно средство със запазени табели с регистрационен номер от „един“ на „три“ месеца. При прекратяване на регистрацията по заявление от собственика се предвижда възможност за прилагане на писмено уведомление от застраховател за взето решение за изплатена „Тотална щета“ при липса на електронно постъпила информация от Гаранционния фонд.

Практиката показва случаи на забавено или непостъпващо електронно уведомление, което забавя процедурата по прекратяване.

Въвежда се правна възможност за прекратяване на регистрацията на превозно средство по заявление на собственика, когато издирването вече е прекратено по давност.

Това преодолява съществуваща празнота и позволява внасяне на правна яснота относно статуса на тези превозни средства.

Въвежда се ограничение за издаване на транзитни табели с регистрационен номер до два пъти. В действащата наредба няма ограничения за броя на транзитните табели издавани за едно и също превозно средство, вследствие на което транзитни табели с регистрационен номер може да се издават неограничено, което само по себе си обезсмисля понятието транзитни (временни) табели с регистрационен номер. С това предложение се очаква ликвидирането на възможните злоупотреби, тъй като по този начин се заобикаля извършването на постоянна регистрация на превозното средство.

Към настоящия момент по пътищата отворени за обществено ползване се движат голям брой нерегистрирани превозни средства с издадени транзитни табели, които не притежават валиден преглед за техническата им изправност.

