Китайски гигант влиза у нас. Налива милиони

След вълната от нови китайски автомобилни марки, която заля Европа през последните две години, още един гигант вече е у нас. След BYD, който тихо, но уверено навлезе на пазара, сега MG Motor – една от най-бързо растящите марки на Стария континент – прави своя официален дебют в България. Първите автомобили вече са доставени, а голямото представяне ще се състои на 4 февруари в столичен хотел.

Кой стои зад MG у нас

Официалният представител на MG Motor в България ще бъде вносителят на Kia, който е и дистрибутор на Subaru – структура с доказана сервизна мрежа и стабилна позиция на пазара. Новата марка ще има самостоятелен шоурум на бул. „Цариградско шосе“ 144, на същия адрес, където се помещават Kia и Subaru.

Това е стратегически ход – MG влиза не просто с нови модели, а с готова инфраструктура, сервиз и екип, което ще ускори навлизането ѝ на българския пазар.

От британска легенда до китайски технологичен гигант

MG е марка с почти вековна история. Основана е през 1924 г. в Оксфорд и дълги години е символ на британските спортни автомобили. След фалита на MG Rover Group през 2005 г., марката е придобита от Nanjing Automobile Corporation, а през 2007 г. преминава под контрола на SAIC Motor – един от най-големите автомобилни производители в Китай.

Под крилото на SAIC започва истинският възход. Само през 2025 г. MG продава над 300 000 автомобила в Европа, което е ръст от 30% спрямо предходната година. Най-силният модел е MG ZS – с 123 000 продажби, а хибридите отбелязват скок от 300%.

MG вече е в Топ 10 на най-продаваните марки в Европа, изпреварвайки дори утвърдени производители като Nissan.

Първите автомобили вече са тук

Поне един автовоз с MG модели вече е пристигнал в България, а акцентът на официалното представяне ще бъде MG Cyberster – първият в света изцяло електрически роудстър.

Моделът впечатлява с характеристики, които го поставят в премиум сегмента:

510 к.с. във версия GT

Ускорение 0–100 км/ч за 3,2 секунди

Футуристичен дизайн и „пеперудени“ врати

Cyberster е флагманът, който трябва да покаже технологичната мощ на MG, но хибридните модели ще бъдат тези, които ще правят основния обем продажби у нас – тенденция, която се наблюдава и в Западна Европа.

Защо MG идва точно сега

Европейският пазар преживява трансформация – китайските марки навлизат агресивно, предлагайки:

по-ниски цени

по-богато оборудване

по-дълги гаранции

бърза електрификация

MG е сред лидерите в тази вълна. Марката вече е добре позиционирана в страни като Великобритания, Германия и Франция, а България е логичната следваща стъпка.

Какво означава това за българския пазар

Навлизането на MG Motor ще засили конкуренцията в сегмента на достъпните електромобили и хибриди. Очаква се:

понижаване на цените в някои класове

по-богат избор за купувачите

по-бързо навлизане на електрически модели

нови инвестиции в инфраструктура и сервиз

С присъствието на BYD, MG, Omoda, Jaecoo и други китайски марки, България се превръща в един от най-динамичните пазари в региона.

Китайският автогигант влиза с амбиции и милиони

MG Motor не идва просто да „присъства“ – идва да завоюва пазар. С готова дилърска мрежа, силен модел като Cyberster и доказани продажби в Европа, марката има всички предпоставки да се превърне в новия голям играч у нас.

А официалното представяне на 4 февруари ще бъде само началото.

