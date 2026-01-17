Исторически рекорд с колите у нас. Чудо невиждано

Автомобилният пазар у нас най-сетне се събуди. След години на колебания, забавяне и несигурност, 2025 г. донесе резултат, който експертите определят като исторически. В ефира на „Здравей, България“ по NOVA председателят на Асоциацията на автомобилните производители (ААП) Александър Костадинов очерта картина, в която рекордите и тревогите вървят ръка за ръка — пазарът расте, но автопаркът старее, а електромобилите все още не намират своя пробив.

50 000 нови коли: Връщане към нивата отпреди кризата

2025 г. се превърна в най-успешната година в новата история на България по продажби на чисто нови автомобили. Близо 50 000 нови леки коли са намерили своите собственици — ръст от 12 до 15% спрямо предходната година. Това е резултат, който страната не е виждала от 2008 г., а пазарът се нуждаеше от цели 17 години, за да се върне на тези нива.

Костадинов подчерта, че българите все по-често избират сигурността на новия автомобил пред несигурността на стария. Повишените доходи, по-добрите условия за финансиране и осъзнаването, че новата кола е по-евтина в дългосрочен план, са сред основните двигатели на този ръст. Гаранциите от 5 до 7 години и ниските разходи за поддръжка накланят везните в полза на новите модели, докато при 10-годишните автомобили разходите тепърва започват.

Електромобилите - голямата пропусната възможност

Въпреки рекордните продажби, България остава на опашката в Европа по навлизане на електромобили. Делът им у нас е едва 5%, докато средното за ЕС достига 23–25%. Разликата е огромна и ясно показва, че страната ни изостава от европейските тенденции.

Причината е проста — липсват стимули. Докато в Румъния субсидията за покупка на електромобил достига 10 400 евро, у нас подобни мерки все още не са въведени. Без финансови облекчения и без достатъчно зарядна инфраструктура, електрическите автомобили остават по-скоро мечта, отколкото реална алтернатива за масовия потребител.

Най-старият автопарк в ЕС - проблем, който вече не може да се игнорира

Зад рекордните продажби стои и една тревожна статистика — средната възраст на автомобилите в България е около 20 години. Това ни поставя на първо място в Европейския съюз по най-стар автопарк. Последствията са видими навсякъде: повече катастрофи, по-мръсен въздух и по-висока смъртност.

Костадинов беше категоричен: между 12 000 и 15 000 българи умират преждевременно всяка година от заболявания, свързани с мръсния въздух. А 40–50% от замърсяването в градовете идва именно от транспорта. Старите автомобили не просто замърсяват — те убиват.

Какво следва? Шанс за промяна или пропуснат момент

2025 г. показа, че българите са готови да инвестират в нови автомобили, когато условията са стабилни. Следващата стъпка е ясна — държавата трябва да създаде реални стимули за електромобилите и да ускори подмяната на старите коли. Без стратегическа политика и без подкрепа за чистия транспорт, България рискува да остане в периферията на европейските тенденции.

Ако обаче бъде направена решителна крачка, 2026 г. може да се превърне в година не само на рекорди, но и на истинска трансформация — към по-чист въздух, по-безопасни пътища и по-модерен автопарк.

