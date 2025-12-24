Китайски гигант влезе в България, разтърсва цял пазар

Появата на BYD у нас

От месеци се говореше, че китайският колос в електромобилната индустрия BYD ще стъпи в България. И точно преди празниците слуховете се превърнаха в реалност – в столичен търговски център вече може да се види автомобил на марката. Снимката, публикувана във „Фейсбук“ от Bobi Velinov в групата „Клуб на китайските автомобили в България“, предизвика вълна от коментари.

Планове за региона

Официално съобщение към медиите все още липсва, но се предполага, че операциите у нас ще бъдат координирани от офиса на BYD в Букурещ, открит през май. В Румъния компанията планира изграждането на над 30 търговски и сервизни обекта до края на 2025 г. Логично е да се очаква, че подобна експанзия ще засегне и България.

Първият дилър – „Дару Кар“

Сигурното към момента е едно: „Дару Кар“ вече е официален дилър на BYD у нас. Доказателство за това е новият сайт byd.darucar.bg, който представя първите два модела, достъпни за българските клиенти – Sealion 7 и Seal U DM-i.

Sealion 7 – електрическа мощ и бързо зареждане

Sealion 7 е изцяло електрически SUV, предлаган с две батерии – 82,5 kWh и 91,3 kWh.

С по-малката батерия пробегът достига до 482 км (задно) и 456 км (4х4).

Голямата батерия е само със задвижване на четирите колела и осигурява до 502 км автономност.

И в двата случая се използва Blade батерия, която впечатлява с бързо зареждане – голямата се пълни за едва 18 минути, а малката за 24 минути.

Seal U DM-i – хибрид с впечатляваща автономност

Вторият модел, Seal U DM-i, е плъг-ин хибрид с комбиниран пробег до 1080 км и възможност за изминаване на 125 км само на ток.

Дължина: 4,75 м

Багажник: 425 литра

Мощност: 218 к.с. и 324 к.с. Предлага се в три нива на оборудване и версии с предно и 4х4 задвижване.

Новата конкуренция на пазара

С появата на BYD в България пазарът на електрически автомобили влиза в нова фаза. Досега доминиран от европейски и корейски марки, сегментът вече ще трябва да се съобразява с агресивната стратегия на китайския гигант.

