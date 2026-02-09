Ферари пуска нов уникален автомобил

Италианският производител на луксозни автомобили „Ферари“ (Ferrari) публикува днес „подгряващи“ изображения на дългоочаквания нов изцяло електрически спортен автомобил, разкривайки името и интериорния дизайн, предаде Ройтерс.

Новият „Луче“ (Luce), което на италиански означава светлина, беше обявен с изображения на „кожените му седалки, волана, инструментите и контролния панел“. Външният му вид обаче ще се пази в тайна до май.

„ЛавФром“ (LoveFrom), творчески колектив, основан от дизайнерите сър Джони Айв и Марк Нюсън в Сан Франциско, си сътрудничи с „Ферари“ по дизайна на „Луче“, съобщи автомобилостроителят, цитиран от БТА.

Технологията, лежаща в основата на новия модел, беше представена от „Ферари“ през октомври.

Автомобилът „ще има специално проектирана озвучителна система, която да усилва действителните вибрации от двигателя, за да създаде отчетливо електрически звук на „Ферари“, вместо да имитира шума на двигателя, съобщиха тогава от компанията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com