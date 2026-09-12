Козметика с UV защита прави плота на автомобила като нов
Професионалните трикове за поддръжка са няколко
Следете всички новини, анализи и коментари за Автомобил. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Професионалните трикове за поддръжка са няколко
Движението се осъществява в изпреварващата и се регулира от пътната полиция
Няколко основни неща, които трябва да знаем за шофьорската книжка, застраховката и правилата
Кадри от охранителна камера показват нападението, извършителят е с два акта
Адаптерът за 12-волтовия контакт предлага значително по-бързо зареждане
Автомобилните гуми са единствената точка на контакт между автомобила и пътя
Един човек загина, десетки бяха ранени, а полицията издирва заподозрян с предполагаеми ислямистки мотиви
Въпреки рисковете не е класифициран като наркотично вещество и не се улавя от полевите тестове
Тежкотоварният автомобил бил паркиран на отбивка, а разследването трябва да установи защо колата се е врязала в ремаркето
И kак да изберете правилното масло?
Преминаването на автомобили в градината е забранено, полицията проверява случая
Майката губи съзнание зад волана, а детето поема управлението, извежда автомобила в аварийната лента и звъни на 112
Има следи от термични увреждания
Методът е особено полезен, когато автомобилът е стоял дълго на слънце и вътре не се диша
Семейство се размина на косъм с трагедия, а след бурята останаха две премазани коли, скъсани кабели и спор кой носи отговорност
Взело колата на баща си, случаят се разследва
Foxconn представи новия електрически кросоувър Foxtron Cavira
Инцидентът е пореден случай в Гърция
Специализиран екип обезвреди устройството, разследват възможен опит за сплашване
Колата е централната част на кортежа на Белия дом