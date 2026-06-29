Разкриха нови детайли за трагедията в Кипър

Две малки деца загинаха, след като бяха открити в заключен автомобил в Кипър, както бе съобщено по-рано. Тргедията разтърси страната на фона на продължаващата от седмици рекордна гореща вълна, която обхвана голяма част от Европа.

По информация на кипърските власти телата на децата са открити в автомобила със следи от тежки термични увреждания. Разследването трябва да установи как и защо те са останали заключени в колата, както и колко време са престояли вътре.

Според местните медии температурите в автомобила са достигнали критични стойности заради екстремните жеги. При подобни условия температурата в купето може да се повиши до над 50–60 градуса само за няколко минути, дори когато навън е значително по-хладно.

Полицията разследва всички обстоятелства около трагедията, като се очаква аутопсията да даде повече яснота за точната причина за смъртта.

Случаят е поредното тежко напомняне за опасността, която високите летни температури представляват за малките деца. Специалистите предупреждават, че дори кратък престой в затворен автомобил може да бъде фатален, тъй като телата на децата се прегряват много по-бързо от тези на възрастните.

През последните седмици Европа е обхваната от една от най-силните горещи вълни през последните години, като в редица държави бяха отчетени рекордни температури и издадени предупреждения за опасно време.

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