Трагедия в Германия: Куче уби 4-годишно момиченце

Четиригодишно момиченце е загинало, след като било нападнато и нахапано от семейното куче, докато си играело. Трагичният инцидент е станал в германската провинция Саксония-Анхалт, съобщиха полицията и прокуратурата, цитирани от ДПА.

По данни на властите кучето е американски стафордширски териер.

Хора, намиращи се наблизо, са се опитали да издърпат животното, но не са успели да предотвратят тежките наранявания на детето. Пристигналият на място лекар само е констатирал смъртта на момиченцето.

Инцидентът е станал вчера следобед в село Дроза, в община Остерниенбургер Ланд.

По случая е започнато разследване срещу 32-годишната майка на детето и 30-годишен семеен приятел за причиняване на смърт по непредпазливост.

От полицията съобщиха, че майката получава психологическа помощ след трагедията.

Кучето е иззето и настанено в приют за животни. Разследването по случая продължава.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com