Черна вест: Откриха и второто изчезнало дете в Струма

Открито е и второто изчезнало дете, което беше издирвано след трагедията в река Струма край кочериновското село Пастух. За съжаление, и то е намерено удавено, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР – Кюстендил Катя Табачка, цитирана от БТА.

Тялото е било открито от двама кюстендилски водолази, които заедно с пожарникар от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ са претърсвали района. Детето е намерено във водите на река Струма, недалеч от мястото, където бяха открити останалите жертви.

Предстои тялото да бъде предадено на медицински екип за аутопсия. По случая е уведомена Окръжната прокуратура – Кюстендил, която разследва причините за трагедията.

Фаталният инцидент се разигра вчера, когато три деца – на 6, 8 и 11 години – отишли на пикник с баба си и дядо си край реката. В един момент две от децата влезли във водата, но били повлечени от силното течение. Възрастните незабавно се хвърлили да ги спасяват.

Вместо щастлив край обаче последвала жестока трагедия. Бабата и дядото загинали, а едното дете беше открито мъртво още снощи около 22:00 часа. С откриването на второто дете броят на жертвите достигна четири.

Единственият оцелял е 6-годишният братовчед на децата. След като станал свидетел на случилото се, той изтичал до пътя, за да търси помощ от преминаващи автомобили.

Какво точно е довело до фаталния инцидент в река Струма предстои да бъде изяснено в хода на разследването.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com