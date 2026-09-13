Изплъзнали се от ръката й: Майка изгуби двете си деца при трагедията с ферибота
12-годишната Мирай и 6-годишният Мехмет Асaф са сред изчезналите след потъването на кораба
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12-годишната Мирай и 6-годишният Мехмет Асaф са сред изчезналите след потъването на кораба
Условията за труд пак се дискутират
На борда е имало 267 души, капитанът и седем членове на екипажа са задържани
Спасителните операции продължават шести ден, докато хеликоптери доставят лекарства и помощи в засегнатите райони
Мощният порой е помел почти всички пешеходни мостове в каньона „Брайт Ейнджъл“, а десетки туристи вече са евакуирани
Спасителните екипи продължават издирването, а в Читуан 229 открити тела все още не са идентифицирани заради тежкото им състояние
д-р Ивелина Божкова бе преподавател в Тракийския университет
Спасиха момченце под развалините в Колмубия
След години в служба на хората бордър колито приключва кариерата си като истинска легенда
Предстои тялото да бъде предадено на медицински екип за аутопсия
Сред развалините още могат да се видят семейни снимки, детски ботушки, чаршафи и вещи, останали от десетките животи
Спасеният е бил евакуиран със самолет в Катманду за лечение
Бяха спасени двама души
Морска дирекция поиска от собственика възстановяване на всички разходи
Недобре екипирани туристи бяха извеждани с моторни шейни до Черни връх
Екипажът отказва евакуация и иска корабът да бъде провлачен в безопасна зона
На мястото работят 18 екипа на пожарната в Мадрид
Вълните отнесли детето навътре в морето
Акцията е била трудна, наземна и тежка
Всички 174 души са спасени с хеликоптери