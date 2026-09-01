Взрив във фабрика за фойерверки: загинаха 8 деца! Най-малкото на 4 годинки

Кървава трагедия разтърси северния индийски щат Утар Прадеш. 11 души загинаха при мощна експлозия във фабрика за фойерверки, а няколко други бяха ранени.

Сред жертвите са трима възрастни и осем деца. Най-малкото загинало дете е едва на 4 години, съобщиха местните власти.

Взривът причини сериозни разрушения в района, като няколко близки къщи бяха напълно унищожени. Под отломките останаха затрупани хора, а спасителните екипи започнаха операция по издирване на оцелели.

В социалните мрежи бяха разпространени кадри от мястото, на които се виждаха разрушените сгради и хора, покрити с прах и отломки.

Спасителите използваха багери, за да разчистват развалините, докато местни жители също се включиха в търсенето на затрупани хора.

Трети подобен взрив само за месец

Трагедията се оказа третият подобен инцидент във фабрика за фойерверки в Индия само през този месец.

Причината за експлозията не беше установена веднага. Започна разследване, което трябва да изясни какво е предизвикало взрива и дали са били спазени правилата за безопасност.

Главният министър на Утар Прадеш Йоги Адитянат заяви, че местните власти са били изпратени на място, за да се погрижат за пострадалите и да окажат помощ на засегнатите семейства.

Индийският премиер Нарендра Моди също изрази съболезнования на близките на загиналите и обяви финансова помощ за семействата и пострадалите.

Стотици хиляди работят в индустрията

Производството на фойерверки е голям сектор в Индия и осигурява работа на стотици хиляди души. Страната е сред водещите производители на пиротехнически изделия в света.

Секторът обаче от години е критикуван заради условията на труд. Според Международната организация на труда много фабрики се намират в жилищни райони, не покриват необходимите стандарти за безопасност и в някои случаи наемат и деца.