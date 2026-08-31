Покушението срещу украинеца в Монако. Ползван е секретен военен експлозив

Украинският бизнесмен Вадим Ермолаев каза, че покушението срещу него е извършено с изключително рядко взривно вещество, което „не е налично при обикновените военни, но го има в Главното управление на разузнаването (ГУР) към Министерството на отбраната в Киев“.

Това заяви самият Ермолаев в интервю за „Украинская правда“.

„От това, което е известно, взривното вещество е било много рядко. От общодостъпни източници се знае, че обикновените военни не разполагат с такъв експлозив, но в ГУР той е наличен“, коментира предприемачът.

„В същото време в тази история фигурира офицерът от ГУР Владислав Реут, който е участвал пряко в убийството на Анастасия Березовска - заподозряната за физически извръшител на атентата.

Има също информация, че Реут е специалист по взривни устройства и именно той е изработил устройството, използвано при покушението. Затова от само себе си се налага изводът за възможна връзка между произхода на този експлозив и участието на Реут“, допълни той.

Ермолаев изрази мнение, че Березовска, не е действала сама. Според него взривното вещество може да е било доставено от Реут чрез служебното му положение във ведомството.