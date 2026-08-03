Зеленски с изненадваща рокада по върховете. Нов фаворит на Запада за президент

Украинският президент Володимир Зеленски направи поредна смяна във висшия ешелон на властта, която не само няма да намали протестите в Киев, но има вероятност да ги усили.

Той назначи секретарят на Съвета по сигурност Рустем Умеров за ръководител на Службата за външно разузнаване на Украйна, съобщи Политико.

Зеленски обясни, че на новата позиция Умеров има по-голям капацитет да съчетава едновременно дипломация, отбрана и преговори с международните партньори, включително САЩ. Като шеф на разузнаването, той запазва ролята си на главен преговарящ, съобщи Анадолската агенция.

Смяната е част от вълната от уволнения и преструктурирания, започнали през юли със смяната на премиера. Те включваха уволнението на министъра на отбраната Михайло Федоров, което предизвика обществено недоволство.

Протестите в Киев не стихват, защото украинците масово подкрепят Федоров и се противопоставиха на желанието на Зеленски да го замени с бившия министър на вътрешните работи Игор Клименк.

Сега обаче се оказва, че Зеленски осигурява на Клименк не по-малко важен пост - секретар на Съвета по сигурност, на овакантеното място от Умеров.

За да укроти протестите, Зеленски се опитваше да предложи различни постове на Федоров, но той беше категоричен, че иска само да е министър на отбраната. Отказа наскоро и предложение от водеща американска технологична компания.

Според последните социологически проучвания в Украйна, Федоров се ползва с по-високо доверие от самия Зеленски. Той е възприеман като млад, некорумпиран технологичен реформатор, за разлика от представителите на старата гвардия в Киев.

Западните партньори, особено САЩ и НАТО, открито фаворизират Федоров заради успешната му стратегия за дигитализация на армията и внедряването на т.нар. армия от дронове, която обърна хода на много битки.

Международни анализатори посочват, че макар Западът официално да подкрепя Зеленски по време на войната, Федоров вече се очертава като естествен наследник и най-сериозен бъдещ кандидат за президентския пост след края на войната.

Самият Зеленски вижда в него сериозна политическа заплаха, което според украинските наблюдатели бе и реалната причина за неговото отстраняване.