Зеленски с изненадваща рокада по върховете. Нов фаворит на Запада за президент
Промените идват на фона на нарастващо обществено недоволство
Следете всички новини, анализи и коментари за Запад. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Промените идват на фона на нарастващо обществено недоволство
Какво следва
Прекомерните ограничения в САЩ спират иновациите, а Китай инвестира и субсидира технологичните си гиганти
Западни медии анализират ефекта от санкциите и политическите дилеми пред Запада
Вестници от Париж до Ню Йорк обвиняват френския президент, че е превърнал Петата република в „трагикомедия без изход“
Кремълският лидер губи контрол и прикрива слабостите на Русия
Вашингтон и европейските столици настояват за нова сделка, Москва и Пекин оспорват решението
Глобален проблем с доставките
Говори ерманският външен министър Йохан Вадефул
Какво пишат световните медии за положителната оценка, която получихме от ЕК и ЕЦБ
Руският президент обеща също да "освободи гражданите от лошите им навици"
Помолил е правителството на страната да следи внимателно западните компании
Той отправи мощен призив към свещениците сред руските военни
Руският президент предложи експеримент
За последната седмица Русия е използвала около 900 планиращи бомби срещу Украйна
Говори Дмитрий Песков
48,8% са в „западна“ посока, в „източна“ - 20,6%
Вашингтон и другите европейски столици стават страни във войната в Украйна, заяви Вячеслав Володин
Призивът е отправен в публикувана днес в статия във в. "Файненшъл таймс"
Ще има отговор срещу действията на властите на САЩ, обеща Мария Захарова