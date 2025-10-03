Западните медии: Заплахите на Путин - отчаян вик на диктатор

Владимир Путин отново се опита да плаши света с ядрени намеци, военни закани и цинични оправдания за войната си срещу Украйна. Западните медии обаче са категорични – кремълският диктатор звучи като отчаян лидер, който замества реалността с реторика.

От Германия до Великобритания и САЩ, редакционните коментари разобличават руската пропаганда и показват, че Русия все повече прилича на хартиен тигър, отколкото на военна сила.

„Шпигел“: Опасни закани заради „Томахок“

Германското списание „Шпигел“ отбелязва, че Путин е предупредил САЩ за „нова ескалация“, ако доставят далекобойни ракети „Томахок“ на Украйна. Руският президент заяви на форума „Валдай“ в Сочи, че използването на тези оръжия не било възможно без американски военен персонал и че „това е опасно“.

Кремъл твърди, че подобно развитие може да влоши отношенията между Москва и Вашингтон и да доведе до „напълно нов етап на ескалация“. Но самите германски медии изтъкват – този ход няма да промени баланса на силите на бойното поле. Путин просто се опитва да сплаши Запада, докато обещава на собствената си публика ново подобрение на руската ПВО.

„Франкфуртер Рундшау“: Уран, заплахи и празни приказки

Германският вестник „Франкфуртер Рундшау“ отбелязва как Путин използва старите си трикове – едновременно да заплашва и да се хвали. Той увери, че Русия ще усъвършенства отбраната си, както преди при ракетите АТАКМС. Същевременно обвини Киев за обстрела на Запорожката АЕЦ и цинично предупреди, че Москва може да отвърне със симетрични удари по украинските атомни централи. „Това е опасна игра“, изсъска той, наричайки обвиненията, че Русия сама обстрелва централата, „глупости“.

„Франкфуртер Рундшау“ припомня и другата ирония – докато говори за война, Русия продава уран на САЩ за милиарди. Само тази година приходите са 1,2 милиарда долара, а за следващата Кремъл очаква 800 милиона. Истината е, че руската машина за война се издържа благодарение на западни пари – факт, който подчерта и Доналд Тръмп, критикувайки Европа, че продължава да купува енергия от Москва.

„Зюддойче Цайтунг“: Цинизъм за атомните централи

„Зюддойче Цайтунг“ обръща внимание именно на опасните намеци на Путин към украинските атомни електроцентрали. Той намекна, че ако Киев не спре обстрела край Запорожката АЕЦ, Русия можела да отвърне по другите централи. Тези думи германският вестник определя като откровено цинични и безотговорни – особено на фона на доказателствата, че именно руските сили обстрелват окупираната централа. Путин нарича това „глупости“, но Западът вече е изгубил доверие в кремълските лъжи.

„Гардиън“: Европа не вярва на кремълските блъфове

Британският „Гардиън“ подчертава, че докато Путин сипе заплахи за „ескалиращата милитаризация“ на Европа, 45 европейски лидери се събраха в Копенхаген, за да демонстрират решимост за подкрепа на Украйна и възпиране на Русия. Западното издание цитира арогантните му думи: „Мисля, че никой не се съмнява, че контрамерките на Русия няма да закъснеят.“

Но анализът е ясен – това са празни заплахи. Путин дори се опита да се заиграе с Доналд Тръмп, хвалейки го, че при негово управление войната можела да бъде избегната. Същевременно „Гардиън“ припомня, че самият Тръмп нарече Русия „хартиен тигър“ и изрази разочарование от продължителната война. Отговорът на Путин беше нелеп: „Ако сме хартиен тигър, тогава какво е НАТО?“ – реплика, която подчертава безсилието му.

„Уолстрийт Джърнъл“: Тръмп обръща играта срещу Кремъл

Американският „Уолстрийт Джърнъл“ допълва картината: Тръмп вече е дал зелена светлина на американските разузнавателни агенции и Пентагона да помагат на Украйна в удари дълбоко в Русия. Това е рязък обрат и удар по Путин, който се опитва да внуши, че „силите му уверено напредват“.

Но западните оценки са категорични – Русия е понесла близо един милион жертви, повече от Украйна, а диктаторът в Кремъл просто прикрива загубите с пропаганда и фалшива увереност.

