Япония посрещна Новата година с рядка среща с императора

Японският император Нарухито и съпругата му Масако по традиция поздравиха хиляди свои сънародници за Нова година, като за събитието бе отворен обичайно недостъпният за широката публика Източен парк в дворцовия комплекс в центъра на Токио, съобщиха световните агенции. От закрития балкон, защитен с бронирано стъкло, се появиха и други членове на императорското семейство, превръщайки церемонията в едно от малкото публични събития, на които японците могат да видят монархията отблизо.

Сред присъстващите бяха единственото дете на императорската двойка – принцеса Айко, престолонаследникът принц Акисино със съпругата си, както и родителите на Нарухито – абдикиралият през 2019 г. император Акихито и императрица Митико. Тази година церемонията имаше и специален акцент, тъй като за първи път в новогодишните поздравления участва и синът на Акисино – принц Хисахито, който е втори в линията на наследяване на престола и навърши пълнолетие през миналата година.

В приветствието си Нарухито подчерта, че е натъжен от трудностите, пред които са били изправени много японци през изминалата година, като припомни земетресенията, проливните дъждове и други природни бедствия. „Моля се за щастието на жителите на нашата страна и на целия свят и им пожелавам спокойна и добра година“, заяви императорът пред събралото се множество.

Макар да няма политически правомощия, японският император има силно символично значение за страната и за обществото, отбелязва Асошиейтед прес. Нарухито и членовете на семейството му от години са възприемани като глас на помирението и мира – роля, която той подчерта и в предварително публикувано изявление по повод 80-годишнината от края на Втората световна война. Според него посланията за мир са особено важни в момент, когато конфликти и войни продължават в различни части на света. „Искрено вярвам, че трябва да продължим усилията си за диалог между хората и за задълбочаване на взаимното разбирателство, за да изградим свят на мир“, заяви императорът.

