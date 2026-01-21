Разкриха загадката. За една от големите атракции в света

Учени от японски университет най-накрая напълно разгадаха причините за едно от най-красивите явления в света.

Те завършиха 3 годишен мащабен проект за причините за облаците над планината Фуджи, които са символ на Япония., пише списание

списание Weather.

Тези облаци са една от най-големите атракции в света заради специфичното природно явление, наречено лещовидни облаци - с уникална форма. Наричат ги още НЛО облаци, защото приличат на летящи чинии, кацнали върху върха на вулкана.

Въпреки че се образуват от много силни ветрове, облаците изглеждат напълно статични, докато въздухът преминава през тях. Това създава сюрреалистична и мистична гледка.

Анализът на данните на учените показа, че облаците се образуват от планински вълни, които са атмосферни колебания, докато въздухът се движи около върха.

За тяхното навлизане са необходими влажен въздух на височина и слаб вертикален вятърен срязване. В същото време ролята на сливането на потоците в подножието на планината, която преди това се смяташе за значима, се оказа съвсем малка.

Облаците на Хата се наблюдават главно през зимата, с силно срязване на вятъра и наличие на влажни слоеве в долните слоеве на атмосферата.

Изследването установи също, че тези облаци не са аналогични на известните кули облаци на Матерхорн, а представляват отделен вид със собствени механизми на формиране.

